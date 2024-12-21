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«Авангард» и Ткачёв продлили контракт, изменив условия соглашения

«Авангард» и Ткачёв продлили контракт, изменив условия соглашения
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«Авангард» и нападающий Владимир Ткачёв продлили контракт до конца сезона-2029/2030, сообщает пресс-служба омского клуба.

«Авангард» на данный момент находится совсем не на том месте, на котором его привыкли видеть болельщики. По этой причине был предпринят ряд шагов по перестройке основного состава команды, и мы видим, что результат постепенно приходит.

Перед дедлайном нашему клубу необходимо привести в соответствие с регламентом платёжную ведомость. В связи с этим мы вышли на переговоры с Владимиром Ткачёвым, который сразу же пошёл нам навстречу и согласился на существенное изменение условий контракта в текущем сезоне. В свою очередь, «Авангард» сделал встречный шаг и продлил контракт с Ткачевым ещё на один сезон. Мы благодарим игрока за конструктивный диалог по ходу переговоров. Ждём Владимира на льду, тем более что восстановление идёт полным ходом и прогноз благоприятный», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

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