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The Athletic назвал лучшего игрока «Вашингтона» в 2024 году

The Athletic назвал лучшего игрока «Вашингтона» в 2024 году
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Журналисты в статье на сайте The Athletic назвали нападающего Дилана Строума лучшим игроком «Вашингтон Кэпиталз» в 2024 году.

«В нынешнем сезоне он снова поднялся на свой уровень. Строум довольно хороший игрок первого звена отчасти благодаря высококлассной способности в розыгрышах и игре в обороне. Когда Алекс Овечкин побьёт рекорд по забитым голам, Строум будет иметь к этому большое отношение», — сказано в статье.

Всего за 2024 год 27-летний канадский нападающий сыграл 83 игры, в которых забросил 26 шайб и отдал 60 результативных передач с показателем полезности «+14».

«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 46 очков в 32 матчах.

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