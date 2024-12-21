СКА — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 21 декабря, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду дальневосточный «Адмирал». Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, СКА располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 36 матчей имеет в активе 46 очков.
«Адмирал» занимает шестую строчку в турнирной таблице Востока КХЛ после 38 матчей, имея в активе 41 очко.
Напомним, в первом матче команд сильнее был «Адмирал» со счётом 3:2 ОТ.
Комментарии
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