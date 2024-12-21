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«Я был в шоке, не ожидал обмена». Н. Коваленко — о переходе из «Колорадо» в «Сан-Хосе»

«Я был в шоке, не ожидал обмена». Н. Коваленко — о переходе из «Колорадо» в «Сан-Хосе»
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Нападающий Николай Коваленко рассказал про свой обмен из «Колорадо Эвеланш» в «Сан-Хосе Шаркс».

«Мы были на выезде в Питтсбурге, и это был выходной. Главный тренер Джаред Беднар позвал меня в свою комнату. Когда я зашёл, он позвонил генеральному менеджеру и включил громкую связь. Тогда мне сообщили о сделке. После этого главный тренер пожелал мне удачи с новой командой и светлого будущего.

Когда я шёл к тренеру, я не думал, что это будет связано с обменом. Я думал, что меня могут отправить в АХЛ. Хотя, если бы это было так, они, вероятно, просто сказали бы мне об этом по телефону. Но мысль об обмене не приходила мне в голову. Когда мне об этом сказали, я был шокирован», — приводит слова Коваленко RG.

Матч «Лада» – «Авангард» 21 декабря можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».
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