Щитов: при Ги Буше «Авангард» добавит и пошумит в плей-офф

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил перспективы «Авангарда» с новым главным тренером Ги Буше.

«Я думаю, что «Авангард» должен добавить и хорошо пошуметь в плей-офф. Надо только дождаться, когда Ги Буше решит свои проблемы с коленом и присоединится к команде. Команда и так должна подняться повыше. Но я думаю, что «Авангард» должен достойно проявить себя. Общественность хочет посмотреть на работу нового тренера», – приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Буше с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн», в котором работал до 2016 года. После чего вернулся в НХЛ и провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). В сезоне-2023/2024 – помощник главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».