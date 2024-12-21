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Рашевский: после ВХЛ в команде КХЛ встретили со злостью

Рашевский: после ВХЛ в команде КХЛ встретили со злостью
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал о разнице в тренировочных подходах команд ВХЛ и КХЛ.

— Чем различались коллективы в ВХЛ и КХЛ?
— Когда впервые приехал на тренировку с основой «Динамо» — все встретили с такими лицами, будто меня съедят сейчас, с какой-то злостью. Я смотрю на них и думаю: да как вообще можно с вами общаться? Сначала некомфортно было, слишком требовательные.

Чем выше команда, тем выше уровень ответственности. Её ощущают абсолютно все, кто там работает: иначе относятся к дисциплине, иначе идут к победам, иначе реагируют на поражения. Помню, вернулся с выезда с главной командой и сразу с самолёта отправился в Ханты-Мансийск играть в плей-офф ВХЛ. Отыграл, прилетаю обратно в четыре часа утра, а в семь у меня уже стоит сбор с основой. Сижу бледный на велосипеде, кручу педали еле-как. Домой меня, конечно, отпустили. Но объём требований внушительный. Это большая лига, цели оправдывают средства, — цитирует Рашевского сайт КХЛ.

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