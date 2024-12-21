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Николай Коваленко назвал единственную для него проблему в «Сан-Хосе»

Николай Коваленко назвал единственную для него проблему в «Сан-Хосе»
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Николай Коваленко назвал единственную для него проблему в стане калифорнийского клуба.

«Ребята очень помогают, дают советы во время тренировок и помогают вне льда. Коммуникация отличная. Команда молодая, и все отлично ладят. Единственная проблема в том, что иногда они «проглатывают» слова, и я их не всегда понимаю», — приводит слова Коваленко RG.

Коваленко в этом чемпионате Национальной хоккейной лиги в 33 матчах за «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс» заработал 13 очков. Он забросил четыре шайбы и сделал девять голевых передач.

Ранее Коваленко рассказал про свой обмен из «Колорадо Эвеланш» в «Сан-Хосе Шаркс».

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