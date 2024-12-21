Евгений Кузнецов повторил рекорд СКА по количеству матчей с четырьмя передачами в сезоне
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов в игре с «Торпедо» (6:4) отдал четыре результативные передачи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Ларионов, Атанасов) – 03:50 (5x5) 0:2 Войнов (Артамонов) – 05:22 (5x4) 0:3 Ларионов (Атанасов) – 19:05 (4x5) 1:3 Григоренко (Кузнецов) – 19:53 (5x4) 2:3 Хайруллин (Кузнецов) – 20:23 (5x5) 3:3 Деанджело (Кузнецов, Глотов) – 23:44 (5x5) 3:4 Атанасов (Линч) – 26:19 (5x5) 4:4 Воробьёв (Бардаков, Зайцев) – 31:43 (5x5) 5:4 Демидов (Кузнецов) – 51:38 (5x5) 6:4 Глотов (Плотников, Деанджело) – 59:44 (en)
Как сообщает пресс-служба СКА, Кузнецов второй раз в сезоне отдал четыре голевые передачи за матч. Он третий хоккеист СКА в КХЛ, на чьём счету есть аналогичное достижение. Первые два – Вадим Шипачёв (в сезоне-2016/2017) и Никита Гусев (2018/2019). При этом для Вадима и Никиты те сезоны были четвёртыми в составе СКА, для Евгения нынешний год первый в клубе.
Напомним, Евгений Кузнецов в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 31 игру, в которых забросил 10 шайб и отдал 22 результативные передачи.
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