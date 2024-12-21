Евгений Кузнецов повторил рекорд СКА по количеству матчей с четырьмя передачами в сезоне

Нападающий СКА Евгений Кузнецов в игре с «Торпедо» (6:4) отдал четыре результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба СКА, Кузнецов второй раз в сезоне отдал четыре голевые передачи за матч. Он третий хоккеист СКА в КХЛ, на чьём счету есть аналогичное достижение. Первые два – Вадим Шипачёв (в сезоне-2016/2017) и Никита Гусев (2018/2019). При этом для Вадима и Никиты те сезоны были четвёртыми в составе СКА, для Евгения нынешний год первый в клубе.

Напомним, Евгений Кузнецов в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 31 игру, в которых забросил 10 шайб и отдал 22 результативные передачи.