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«Лада» подписала контракт с канадским нападающим Энтони Камарой

«Лада» подписала контракт с канадским нападающим Энтони Камарой
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Хоккейный клуб «Лада» заключил односторонний контракт до конца сезона-2024/2025 с канадским нападающим Энтони Камарой, сообщает пресс-служба команды.

В 2010 году форвард был выбран «Бостон Брюинз» в третьем раунде драфта НХЛ под общим номером 81. В дальнейшем Энтони выступал в АХЛ за «Шарлотт Чекерс» и «Сент-Джонс АйсКапс».

В 2017 году Камара отправился в Европу, где играл в Дании, Австрии, Германии, Швеции и Чехии, а в нынешнем сезоне выходил на лёд в составе «Нитры» из чемпионата Словакии – за эту команду нападающий набрал 13 (5+8) очков в 16 играх.

Кроме того, Энтони имеет опыт игры в КХЛ за «Нефтехимик» и «Барыс» – в общей сложности за оба коллектива он провёл 128 матчей в сезонах-2022/2023 и 2023/2024, заработав 60 (28+32) баллов за результативность.

31-летний хоккеист присоединится к тольяттинской команде в середине января.

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