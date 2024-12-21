Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 21 декабря
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Сегодня, 21 декабря, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 1-й тур
21 декабря 2024, суббота. 10:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Полукаров (Харькин) – 04:10 (3x3) 1:1 Егор Иванов (Мошаров) – 09:57 (3x3) 1:2 Полукаров (Харькин) – 10:30 (3x3) 1:3 Олейников (Полукаров) – 14:21 (3x3) 2:3 Несветаев – 15:10 (3x3) 2:4 Марченков – 17:15 2:5 Полукаров (Варфоломеев) – 20:16 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 1-й тур
21 декабря 2024, суббота. 10:50 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 2
Барыс
Астана
0:1 Китаров – 03:54 (3x3) 1:1 Шафигулин (Губарев) – 04:19 (3x3) 2:1 Пеньковский (Бородкин) – 05:19 (3x3) 3:1 Пеньковский – 08:02 (3x3) 4:1 Шафигулин (Егор Иванов) – 10:29 (3x3) 5:1 Пеньковский (Шафигулин) – 12:51 (3x3) 5:2 Сагымбаев (Кажибеков) – 16:17 (3x3) 6:2 Егор Иванов (Бородкин) – 19:11 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 1-й тур
21 декабря 2024, суббота. 11:40 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Олейников – 00:24 (3x3) 0:2 Варфоломеев – 01:44 (3x3) 0:3 Марченков – 02:13 1:3 Кривченков (Рыжих) – 03:23 (3x3) 1:4 Шмелёв (Варфоломеев) – 06:22 (3x3) 1:5 Харькин (Марченков) – 07:43 (3x3) 1:6 Олейников (Полукаров) – 11:43 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 1-й тур
21 декабря 2024, суббота. 12:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 6
Барыс
Астана
0:1 Жайлауов (Китаров) – 00:27 (3x3) 0:2 Перкин (Амырканов) – 02:46 (3x3) 1:2 Романов (Кривченков) – 06:53 (3x3) 2:2 Лаврентьев (Верхорубов) – 08:50 (3x3) 2:3 Жайлауов (Китаров) – 14:37 (3x3) 2:4 Филиппенко (Кажибеков) – 15:47 (3x3) 3:4 Романов (Лаврентьев) – 16:18 (3x3) 4:4 Мишкин – 18:13 4:5 Жайлауов (Макеев) – 19:25 (3x3) 4:6 Макеев – 20:01
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
Комментарии
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