«Рвусь в игру». Александр Овечкин — о своём восстановлении после травмы ноги

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём восстановлении от перелома ноги.

— Сейчас все российские новости спорта — о том, что Александр Овечкин после травмы уже тренируется с основным составом «Кэпиталз», но раньше Рождества в игру не вернётся. Об этом сказал ваш тренер Спенсер Карбери.

— Наверное, вы все новости уже знаете, мне тут даже добавить нечего!

— Но настроение у вас какое?

— Самое отличное. Рвусь в игру. Но когда я конкретно вернусь к матчам, вы узнаете из новостей — «Вашингтон» сделает заявление. Я так понимаю, в телеграм много об этом пишут, как Овечкин тренируется.

— Что ни пост в хоккейном канале, то об этом! Но главное здесь — никуда не спешить, чтобы избежать рецидива. Это вам не я говорю, а вся Россия.

— Да, конечно. Самое главное — не спешить. Будем смотреть, как чувствует себя нога. Надо всё делать с умом, — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, Овечкин травмировался 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2). На данный момент он отстаёт на 26 шайб от снайперского рекорда всех времён Уэйна Гретцки. Всего на его счету в нынешнем сезоне 25 (15+10) очков.