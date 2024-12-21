Ротенберг: благодаря «СКА Арене» о нас говорят вся страна и весь мир

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что строительство таких стадионов, как «СКА Арена», идёт на пользу развитию российского хоккея.

«Благодаря «СКА Арене» о нас говорят вся страна и весь мир. Благодаря таким проектам, нашей арене и другим новым аренам у нас идёт развитие хоккея в целом», – приводит слова Ротенберга Metaratings.

Напомним, СКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 46 очков после 36 игр. В следующем матче армейцы сыграют дома с «Адмиралом» сегодня, 21 декабря.

Ранее Ротенберг рассказал о работе Континентальной хоккейной лиги по улучшению уровня соревнований.