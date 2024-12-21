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Александр Овечкин оценил назначение Ги Буше в «Авангард»

Александр Овечкин оценил назначение Ги Буше в «Авангард»
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил назначение канадского специалиста Ги Буше на пост главного тренера «Авангарда».

«Руководство «Авангарда» выбирает, кто будет стоять у руля команды. У них был опыт с Бобом Хартли, и омичи завоевали Кубок Гагарина в 2021 году.

Как я знаю, Тодд Рирден думал возглавить «Авангард» — мы с ним вместе в «Вашингтоне» работали. Что тут скажешь? Дай бог, чтобы всё получилось. Не мне решать. Ги Буше опытный тренер, много работал в НХЛ. Так что просто будем смотреть. Вот «Авангард» же не просто так выдал сейчас четыре победы подряд», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Буше с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн», в котором работал до 2016 года. После чего вернулся в НХЛ и провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). В сезоне-2023/2024 – помощник главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».

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