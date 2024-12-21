Доминик Гашек высказался о поездке представителей «Монреаля» в Россию

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек высказался о поездке представителей «Монреаль Канадиенс» в Россию. Напомним, генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз, скаут Николай Бобров и специальный советник Венсан Лекавалье ранее посетили Санкт-Петербург.

«Для «Монреаля», организации с такой хоккейной историей, это очень плохо. Вы понимаете, что КХЛ является огромной поддержкой российского руководства и огромной рекламой специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации)? Вы понимаете, что тем самым вы рекламируете спецоперацию? Вы будете нести долю ответственности за происходящее.

Да, они приехали оценить своего проспекта. Но всё это является рекламой СВО. Возможно, в будущем всё будет уже не так, но на данный момент это реклама», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.