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«У нас суровые мужики». Бардаков — о признании хоккея национальным видом спорта в России

«У нас суровые мужики». Бардаков — о признании хоккея национальным видом спорта в России
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Нападающий СКА Захар Бардаков оценил результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о национальном виде спорта в России. 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, ещё 9% — фигурное катание и футбол.

— Как думаете, почему был выбран хоккей?
— Думаю, такой выбор был сделан, потому что Россия больше ассоциируется с зимней страной. В России суровые мужики. А футбол, мне кажется, он больше для европейцев, — приводит слова Бардакова «ВсеПроСпорт».

Напомним, СКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 46 очков после 36 игр. В следующем матче армейцы сыграют дома с «Адмиралом» сегодня, 21 декабря.

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