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Три россиянина признаны лучшими в своих командах в 2024 году по версии The Athletic

Три россиянина признаны лучшими в своих командах в 2024 году по версии The Athletic
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Журналисты в статье на сайте The Athletic назвали лучших игроков каждой команды Национальной хоккейной лиги в 2024 году.

Среди россиян в данный список попали три хоккеиста: нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

В 2024 году Никита Кучеров записал на свой счёт 137 (32+105) очков в 76 сыгранных встречах. Кирилл Капризов за 72 игры 2024 года набрал 110 (55+55) баллов. Игорь Шестёркин имеет 91,3% отражённых бросков в нынешнем году.

Напомним, ранее североамериканские журналисты на сайте The Athletic назвали лучшего игрока «Вашингтона» в 2024 году.

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