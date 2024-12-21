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Сибирь — Амур, результат матча 21 декабря 2024, счет 1:5, КХЛ 2024-2025

«Амур» в гостях крупно победил «Сибирь» и прервал четырёхматчевую серию поражений
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В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Коротких (Ли) – 08:27 (5x5)     1:1 Бутузов (Кара) – 27:05 (5x5)     1:2 Слепец (Дубакин, Балдаев) – 28:27 (5x5)     1:3 Коротких (Броссо) – 38:08 (5x5)     1:4 Броссо (Гальченюк, Ли) – 39:59 (5x4)     1:5 Броссо (Ли) – 47:40 (5x5)    

На девятой минуте первого периода Игнат Коротких с передачи Олега Ли открыл счёт во встрече.

На восьмой минуте второго периода Владимир Бутузов с передачи Владислава Кары восстановил равенство в счёте. Спустя полторы минуты Кирилл Слепец с передач Сергея Дубакина и Виктора Балдаева вновь вывел гостей вперёд. На 19-й минуте периода Игнат Коротких с передачи Девина Броссо сделал счёт 3:1. За секунду до конца второй двадцатиминутки Девин Броссо с передач Алекса Гальченюка и Кэмерона Ли забросил четвёртую шайбу «Амура» в матче.

На восьмой минуте третьего периода Девин Броссо с передачи Олега Ли довёл счёт до крупного.

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