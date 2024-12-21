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«Амур» в гостях крупно победил «Сибирь» и прервал четырёхматчевую серию поражений

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

На девятой минуте первого периода Игнат Коротких с передачи Олега Ли открыл счёт во встрече.

На восьмой минуте второго периода Владимир Бутузов с передачи Владислава Кары восстановил равенство в счёте. Спустя полторы минуты Кирилл Слепец с передач Сергея Дубакина и Виктора Балдаева вновь вывел гостей вперёд. На 19-й минуте периода Игнат Коротких с передачи Девина Броссо сделал счёт 3:1. За секунду до конца второй двадцатиминутки Девин Броссо с передач Алекса Гальченюка и Кэмерона Ли забросил четвёртую шайбу «Амура» в матче.

На восьмой минуте третьего периода Девин Броссо с передачи Олега Ли довёл счёт до крупного.