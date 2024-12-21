Лидер Востока «Трактор» одолел «Барыс» в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Шабанов (Кадейкин) – 01:40 (5x5) 1:1 Панюков (Рахманов) – 30:14 (5x5) 1:2 Бурдасов (Бекетаев) – 38:23 (5x5) 2:2 Сикура (Жарков, Дронов) – 51:10 (5x5) 3:2 Кадейкин – 52:03 (5x5)
За «Трактор» забили Максим Шабанов, Дилан Сикура, Александр Кадейкин. В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков и Антон Бурдасов.
Челябинская команда потерпела поражение в двух предыдущих матчах. Для «Барыса» это вторая неудача подряд. Сейчас «Трактор» находится на первом месте Восточной конференции КХЛ, «Барыс» на 11-й строчке.
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