Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лада — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Барыс, результат матча 21 декабря 2024 года, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

Лидер Востока «Трактор» одолел «Барыс» в матче КХЛ
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Шабанов (Кадейкин) – 01:40 (5x5)     1:1 Панюков (Рахманов) – 30:14 (5x5)     1:2 Бурдасов (Бекетаев) – 38:23 (5x5)     2:2 Сикура (Жарков, Дронов) – 51:10 (5x5)     3:2 Кадейкин – 52:03 (5x5)    

За «Трактор» забили Максим Шабанов, Дилан Сикура, Александр Кадейкин. В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков и Антон Бурдасов.

Челябинская команда потерпела поражение в двух предыдущих матчах. Для «Барыса» это вторая неудача подряд. Сейчас «Трактор» находится на первом месте Восточной конференции КХЛ, «Барыс» на 11-й строчке.

Материалы по теме
Гру рассказал, почему форвард «Трактора» Робинсон пропустил матч с минским «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android