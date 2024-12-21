Лидер Востока «Трактор» одолел «Барыс» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

За «Трактор» забили Максим Шабанов, Дилан Сикура, Александр Кадейкин. В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков и Антон Бурдасов.

Челябинская команда потерпела поражение в двух предыдущих матчах. Для «Барыса» это вторая неудача подряд. Сейчас «Трактор» находится на первом месте Восточной конференции КХЛ, «Барыс» на 11-й строчке.