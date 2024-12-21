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Форвард Брендан Лайпсик пополнил состав «Сибири» в результате обмена с «Автомобилистом»

Форвард Брендан Лайпсик пополнил состав «Сибири» в результате обмена с «Автомобилистом»
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Хоккеист Брендан Лайпсик перешёл в «Сибирь» в результате обмена с «Автомобилистом». Об этом новосибирская команда сообщила в своём официальном телеграм-канале.

«Автомобилист» получает права на финского форварда Янне Куокканена, которые с 2021 года принадлежали «Сибири», также новосибирский клуб получает денежную компенсацию», — написала пресс-служба «Сибири» в своём посте.

30-летний Лайпсик начал сезон в екатеринбургской команде. Там он провёл 25 матчей и заработал семь очков, забросив шесть шайб, сделав одну голевую передачу.

В КХЛ нападающий дебютировал в 2020 году и играл за СКА, ЦСКА и «Металлург» из Магнитогорска. Всего форвард провёл в КХЛ 250 встреч, в которых записал на свой счёт 153 (62+91) очка при показателе полезности «+26». В НХЛ он успел побывать в составе «Ванкувера», «Торонто», «Лос-Анджелеса», «Вашингтона», «Вегаса».

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