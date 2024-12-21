Футболист Артём Дзюба рассказал, в каком амплуа хотел бы играть в хоккей

Российский футболист, игрок «Акрона» Артём Дзюба рассказал, какое амплуа в хоккее был бы не против примерить на себя.

— Как давно ты в хоккее?

— Я давно в хоккее, люблю хоккей, смотрю его с самого детства. Меня всегда привлекали драки, как вратаря защищают, меня всегда это как-то вдохновляло. Я хотел бы быть или тафгаем, или вратарём. Пару раз играл с профессионалами на воротах, но потом приводящие мышцы болели неделю! Но из-за своих габаритов у меня неплохо получалось.

— А у тебя был выбор стать хоккеистом или футболистом?

— Особо нет. Зимой всегда играли теннисным мячом, я часто вставал в ворота на валенках и прям наслаждался. Пытался в поле, я неплохо двигаюсь, но на коньках очень плохо катаюсь, — сказал Дзюба в шоу «Хороший хоккей» на «Кинопоиске».

Сейчас футболист играет в «Акроне» и планирует продлевать контракт с тольяттинским клубом.