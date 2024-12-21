«Проиграли по делу». Главный тренер «Сибири» Епанчинцев — о поражении от «Амура»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев объяснил поражение в матче с «Амуром» (1:5).

«Наверное, ключевой момент матча был во втором периоде. Сравняли быстро, пропустили второй гол, ну и третий и четвёртый гол — посчитали нужным взять запрос на помеху вратарю. Засчитали, к сожалению. Ну и пропустили за 0,06 секунды до конца. В третьем периоде попытались выступать более активно, но здорово сыграл соперник в обороне. Уступили мы по делу», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Сибири».

«Амур» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв новосибирцев. Для «Сибири» это второе поражение подряд.