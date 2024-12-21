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«Проиграли по делу». Главный тренер «Сибири» Епанчинцев — о поражении от «Амура»

«Проиграли по делу». Главный тренер «Сибири» Епанчинцев — о поражении от «Амура»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев объяснил поражение в матче с «Амуром» (1:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Коротких (Ли) – 08:27 (5x5)     1:1 Бутузов (Кара) – 27:05 (5x5)     1:2 Слепец (Дубакин, Балдаев) – 28:27 (5x5)     1:3 Коротких (Броссо) – 38:08 (5x5)     1:4 Броссо (Гальченюк, Ли) – 39:59 (5x4)     1:5 Броссо (Ли) – 47:40 (5x5)    

«Наверное, ключевой момент матча был во втором периоде. Сравняли быстро, пропустили второй гол, ну и третий и четвёртый гол — посчитали нужным взять запрос на помеху вратарю. Засчитали, к сожалению. Ну и пропустили за 0,06 секунды до конца. В третьем периоде попытались выступать более активно, но здорово сыграл соперник в обороне. Уступили мы по делу», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Сибири».

«Амур» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв новосибирцев. Для «Сибири» это второе поражение подряд.

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