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В ИИХФ отреагировали на допуск российских фигуристов к Олимпиаде-2026

В ИИХФ отреагировали на допуск российских фигуристов к Олимпиаде-2026
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Комментарии

В ИИХФ прокомментировали допуск российских фигуристов до отборочных турниров на Олимпиаду-2026.

— Как вы знаете, ISU сообщила о допуске фигуристов из России до участия в квалификации на Олимпийские игры — 2026. Можете ли вы рассказать, есть ли возможность у ИИХФ допустить российских хоккеистов до отборочного этапа Олимпиады-2026 тоже?
 — ISU сообщила о допуске только к индивидуальным соревнованиям, — сказал президент ИИХФ Люк Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, 20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Об этом решении стало известно из документа на официальном сайте организации.

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