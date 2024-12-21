В ИИХФ отреагировали на допуск российских фигуристов к Олимпиаде-2026

В ИИХФ прокомментировали допуск российских фигуристов до отборочных турниров на Олимпиаду-2026.

— Как вы знаете, ISU сообщила о допуске фигуристов из России до участия в квалификации на Олимпийские игры — 2026. Можете ли вы рассказать, есть ли возможность у ИИХФ допустить российских хоккеистов до отборочного этапа Олимпиады-2026 тоже?

— ISU сообщила о допуске только к индивидуальным соревнованиям, — сказал президент ИИХФ Люк Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, 20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до квалификации на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Об этом решении стало известно из документа на официальном сайте организации.