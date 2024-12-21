«Не получилось где-то свою игру навязать». Форвард «Трактора» — о победе над «Барысом»

Нападающий «Трактора» Егор Попов оценил игру с «Барысом», в котором челябинцы одержали победу со счётом 3:2.

— Пару слов о сегодняшней игре.

— Получилось победить, не получилось где-то свою игру навязать.

— Второй период прошёл для «Трактора» тяжело, в третьем команда начала заметно доминировать. Был какой-то разговор в раздевалке?

— Поговорили о том, что нужно менять игру, больше быть нацеленными на ворота.

— Были ли готовы к такой игре «Барыса»? На что обращали особое внимание?

— Нас предупреждали, что соперник выступает строго, старается больше от обороны действовать, навязать свою игру. Мы этого ждали, но, как видите, у них где-то получилось это навязать в начале встречи, но в третьем периоде мы смогли переломить ход матча.

— Ты сегодня много играл с Шабановым и Кадейкиными. Как ощущения?

— Выходил на полтора периода. Думаю, неплохо. Смогли забить, но потом тренеры немного поменяли звенья.

— Пару слов болельщикам в преддверии Нового года.

— Поздравляю всех болельщиков! Спасибо большое за поддержку, каждый матч в Челябинске — это аншлаг, очень приятно. Хотелось бы пожелать всем здоровья. Всем болельщикам и их близким. Ну и удачи в Новом году, — сказал Попов в интервью «Чемпионату».