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«Не получилось где-то свою игру навязать». Форвард «Трактора» — о победе над «Барысом»

«Не получилось где-то свою игру навязать». Форвард «Трактора» — о победе над «Барысом»
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Нападающий «Трактора» Егор Попов оценил игру с «Барысом», в котором челябинцы одержали победу со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Шабанов (Кадейкин) – 01:40 (5x5)     1:1 Панюков (Рахманов) – 30:14 (5x5)     1:2 Бурдасов (Бекетаев) – 38:23 (5x5)     2:2 Сикура (Жарков, Дронов) – 51:10 (5x5)     3:2 Кадейкин – 52:03 (5x5)    

— Пару слов о сегодняшней игре.
— Получилось победить, не получилось где-то свою игру навязать.

— Второй период прошёл для «Трактора» тяжело, в третьем команда начала заметно доминировать. Был какой-то разговор в раздевалке?
— Поговорили о том, что нужно менять игру, больше быть нацеленными на ворота.

— Были ли готовы к такой игре «Барыса»? На что обращали особое внимание?
— Нас предупреждали, что соперник выступает строго, старается больше от обороны действовать, навязать свою игру. Мы этого ждали, но, как видите, у них где-то получилось это навязать в начале встречи, но в третьем периоде мы смогли переломить ход матча.

— Ты сегодня много играл с Шабановым и Кадейкиными. Как ощущения?
— Выходил на полтора периода. Думаю, неплохо. Смогли забить, но потом тренеры немного поменяли звенья.

— Пару слов болельщикам в преддверии Нового года.
— Поздравляю всех болельщиков! Спасибо большое за поддержку, каждый матч в Челябинске — это аншлаг, очень приятно. Хотелось бы пожелать всем здоровья. Всем болельщикам и их близким. Ну и удачи в Новом году, — сказал Попов в интервью «Чемпионату».

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