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Лада — Авангард, результат матча 21 декабря 2024, счет 4:3, КХЛ 2024-2025

«Лада» вырвала победу у «Авангарда», уступая 1:3 к третьему периоду
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и омский «Авангард». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Лада» одержала победу со счётом 4:3 (1:0, 0:3, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
Авангард
Омск
1:0 Неколенко (Юртайкин) – 19:12 (5x4)     1:1 Прохоркин (Шарипзянов) – 21:28 (5x4)     1:2 Шарипзянов (Галимов) – 23:26 (5x5)     1:3 Галимов – 25:20 (5x5)     2:3 Юртайкин – 42:54 (5x5)     3:3 Кугрышев (Волков) – 43:05 (5x5)     4:3 Черников (Волков, Кугрышев) – 55:13 (5x5)    

За «Авангард» забили Николай Прохоркин, Эмиль Галимов и Дамир Шарипзянов. В составе «Лады» заброшенными шайбами отметились Архип Неколенко, Данил Юртайкин, Дмитрий Кугрышев и Егор Черников.

«Лада» находится в шаге от зоны плей-офф, на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очка за 33 матча. «Авангард» располагается на седьмом месте, заработав 36 очков после 36 матчей.

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