«Лада» вырвала победу у «Авангарда», уступая 1:3 к третьему периоду

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и омский «Авангард». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Лада» одержала победу со счётом 4:3 (1:0, 0:3, 3:0).

За «Авангард» забили Николай Прохоркин, Эмиль Галимов и Дамир Шарипзянов. В составе «Лады» заброшенными шайбами отметились Архип Неколенко, Данил Юртайкин, Дмитрий Кугрышев и Егор Черников.

«Лада» находится в шаге от зоны плей-офф, на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очка за 33 матча. «Авангард» располагается на седьмом месте, заработав 36 очков после 36 матчей.