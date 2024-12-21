«В этом сезоне будет тяжело поставить такой рекорд». Дзюба — о погоне Овечкина за Гретцки

Российский футболист, игрок «Акрона» Артём Дзюба высказался о погоне нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я восхищаюсь Сашей: в отпуске плюс 50 кг, перед сезоном минус 50 кг. Ему бы в ММА с такими весогонками, он молодец! В отпуске постоянно с ним соревнуемся в волейбол там… Он плюс 20 кг и всё глубже и глубже в песок закапывается, поэтому там я лучше.

Если бы не травма у Овечкина, он бы был где-то уже рядом, видно, что он на ходу. Меня «Вашингтон» немножко удивляет, на самом деле, команда должна была просесть, а она идёт в лидерах. Мне нравится, когда там пустые ворота, но все всё равно ищут его. Однако в этом сезоне будет тяжело поставить такой рекорд», — сказал Дзюба в шоу «Хороший хоккей» на «Кинопоиске».