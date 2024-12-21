И.о. главного тренера «Авангарда» прокомментировал поражение от «Лады»

Дэйв Барр, исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда», высказался о результате матча с «Ладой», в котором омичи уступили со счётом 3:4, пропустив на последних минутах.

«Первый период был не лучшим в нашем исполнении, соперник сумел забросить в большинстве. Вторым периодом я очень доволен, мы действовали правильно, хорошо распоряжались шайбой, здорово катались, забили три гола. Но нужно отдать должное «Ладе», в третьем отрезке они воспользовались нашими ошибками и за короткое время сравняли счёт, а в итоге и вышли вперёд», — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков после 36 игр.