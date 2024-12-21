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И.о. главного тренера «Авангарда» прокомментировал поражение от «Лады»

И.о. главного тренера «Авангарда» прокомментировал поражение от «Лады»
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Дэйв Барр, исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда», высказался о результате матча с «Ладой», в котором омичи уступили со счётом 3:4, пропустив на последних минутах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
Авангард
Омск
1:0 Неколенко (Юртайкин) – 19:12 (5x4)     1:1 Прохоркин (Шарипзянов) – 21:28 (5x4)     1:2 Шарипзянов (Галимов) – 23:26 (5x5)     1:3 Галимов – 25:20 (5x5)     2:3 Юртайкин – 42:54 (5x5)     3:3 Кугрышев (Волков) – 43:05 (5x5)     4:3 Черников (Волков, Кугрышев) – 55:13 (5x5)    

«Первый период был не лучшим в нашем исполнении, соперник сумел забросить в большинстве. Вторым периодом я очень доволен, мы действовали правильно, хорошо распоряжались шайбой, здорово катались, забили три гола. Но нужно отдать должное «Ладе», в третьем отрезке они воспользовались нашими ошибками и за короткое время сравняли счёт, а в итоге и вышли вперёд», — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков после 36 игр.

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