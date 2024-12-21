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П. Зубов: вокруг «Лады» много непонятного витает в прессе. Заверяю — у нас всё нормально

П. Зубов: вокруг «Лады» много непонятного витает в прессе. Заверяю — у нас всё нормально
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Павел Зубов, исполняющий обязанности главного тренера «Лады», рассказал, как обстоят дела в клубе. Тольяттинцы обыграли «Авангард» со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
Авангард
Омск
1:0 Неколенко (Юртайкин) – 19:12 (5x4)     1:1 Прохоркин (Шарипзянов) – 21:28 (5x4)     1:2 Шарипзянов (Галимов) – 23:26 (5x5)     1:3 Галимов – 25:20 (5x5)     2:3 Юртайкин – 42:54 (5x5)     3:3 Кугрышев (Волков) – 43:05 (5x5)     4:3 Черников (Волков, Кугрышев) – 55:13 (5x5)    

«Всех болельщиков — с победой, спасибо «Авангарду» за игру, матч получился зрелищным, непредсказуемым, с камбэками в обе стороны. Очень сильно порадовала нас эта победа, так как много вокруг «Лады» непонятного витает в прессе, в комментариях. Ещё раз хочу заверить, что в команде хороший микроклимат, всё нормально, команда хочет радовать своих болельщиков», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Лада» находится в шаге от зоны плей-офф, на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очка за 34 матча. «Авангард» располагается на седьмом месте, заработав 36 очков после 36 матчей.

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