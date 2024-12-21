П. Зубов: вокруг «Лады» много непонятного витает в прессе. Заверяю — у нас всё нормально

Павел Зубов, исполняющий обязанности главного тренера «Лады», рассказал, как обстоят дела в клубе. Тольяттинцы обыграли «Авангард» со счётом 4:3.

«Всех болельщиков — с победой, спасибо «Авангарду» за игру, матч получился зрелищным, непредсказуемым, с камбэками в обе стороны. Очень сильно порадовала нас эта победа, так как много вокруг «Лады» непонятного витает в прессе, в комментариях. Ещё раз хочу заверить, что в команде хороший микроклимат, всё нормально, команда хочет радовать своих болельщиков», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Лада» находится в шаге от зоны плей-офф, на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очка за 34 матча. «Авангард» располагается на седьмом месте, заработав 36 очков после 36 матчей.