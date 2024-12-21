П. Зубов: вокруг «Лады» много непонятного витает в прессе. Заверяю — у нас всё нормально

Павел Зубов, исполняющий обязанности главного тренера «Лады», рассказал, как обстоят дела в клубе. Тольяттинцы обыграли «Авангард» со счётом 4:3.
«Всех болельщиков — с победой, спасибо «Авангарду» за игру, матч получился зрелищным, непредсказуемым, с камбэками в обе стороны. Очень сильно порадовала нас эта победа, так как много вокруг «Лады» непонятного витает в прессе, в комментариях. Ещё раз хочу заверить, что в команде хороший микроклимат, всё нормально, команда хочет радовать своих болельщиков», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Лада» находится в шаге от зоны плей-офф, на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очка за 34 матча. «Авангард» располагается на седьмом месте, заработав 36 очков после 36 матчей.
- 21 декабря 2024
-
19:16
-
18:58
-
18:46
-
18:17
-
18:06
-
18:06
-
17:45
-
17:33
-
17:20
-
16:41
-
16:15
-
15:46
-
15:30
-
15:11
-
14:50
-
14:31
-
14:16
-
14:00
-
13:45
-
13:28
-
13:10
-
13:00
-
12:49
-
12:37
-
12:18
-
12:01
-
11:42
-
11:25
-
11:07
-
10:46
-
10:30
-
10:16
-
10:11
-
09:45
-
09:30