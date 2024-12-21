СКА вырвал победу у «Адмирала» в овертайме матча КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались петербургский СКА и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

В составе «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Александр Шепелев и Даниил Гутик. За СКА забили Иван Демидов, Данила Галенюк и Василий Глотов.

Петербуржцы находятся на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 48 очков после 37 матчей. «Адмирал» располагается на шестом месте Востока, заработав 42 очка после 39 игр.