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СКА — Адмирал, результат матча 21 декабря 2024, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2024-2025

СКА вырвал победу у «Адмирала» в овертайме матча КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались петербургский СКА и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шепелев – 18:50 (5x5)     1:1 Демидов (Никишин, Воробьёв) – 25:12 (5x5)     1:2 Гутик (Солянников, Шэн) – 30:17 (5x4)     2:2 Галенюк – 47:54 (5x5)     3:2 Глотов – 60:38 (3x3)    

В составе «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Александр Шепелев и Даниил Гутик. За СКА забили Иван Демидов, Данила Галенюк и Василий Глотов.

Петербуржцы находятся на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 48 очков после 37 матчей. «Адмирал» располагается на шестом месте Востока, заработав 42 очка после 39 игр.

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