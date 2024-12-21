СКА вырвал победу у «Адмирала» в овертайме матча КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались петербургский СКА и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шепелев – 18:50 (5x5) 1:1 Демидов (Никишин, Воробьёв) – 25:12 (5x5) 1:2 Гутик (Солянников, Шэн) – 30:17 (5x4) 2:2 Галенюк – 47:54 (5x5) 3:2 Глотов – 60:38 (3x3)
В составе «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Александр Шепелев и Даниил Гутик. За СКА забили Иван Демидов, Данила Галенюк и Василий Глотов.
Петербуржцы находятся на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 48 очков после 37 матчей. «Адмирал» располагается на шестом месте Востока, заработав 42 очка после 39 игр.
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