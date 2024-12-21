В ИИХФ прокомментировали информацию о желании TSN вернуть сборную России на МЧМ

В ИИХФ отреагировали на новости о желании канадской телекомпании TSN вернуть сборную России и на молодёжный чемпионат мира.
— Также была информацию, что TSN связывалась с вами по вопросу возвращения России на молодёжный чемпионат мира. Это правда?
— TSN не связывалась со мной на сей счёт, — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
Напомним, ранее главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг говорил, что TSN выступила за возвращение молодёжной сборной России на чемпионат мира.
Молодёжный чемпионат мира — 2025 пройдёт в Канаде с 26 декабря 2024 года по 6 января 2025 года.