«На второй период будто не вышли из раздевалки». П. Зубов – о волевой победе «Лады»

Павел Зубов, исполняющий обязанности главного тренера «Лады», прокомментировал победу тольяттинцев над «Авангардом» со счётом 4:3.

«Мы провели хороший первый период, хотя за него переживали больше, так как долго отдыхали. Но второй, как я уже сказал, будто не вышли. Пропустили необязательный первый гол, к которому привёл ряд ненужных действий с нашей стороны. Наступил ступор такой, в эти пять минут словно не вышли из раздевалки. Но показатель настоящей команды в том, что при таком счёте и при таком сопернике мастеровитом, мы не сложили руки, гнули свою линию, играли с позиции силы, не отдавали сопернику пространство. Всё это ребята в третьем периоде сделали, забили красивые голы, порадовали болельщиков», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.