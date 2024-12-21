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«На второй период будто не вышли из раздевалки». П. Зубов – о волевой победе «Лады»

«На второй период будто не вышли из раздевалки». П. Зубов – о волевой победе «Лады»
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Павел Зубов, исполняющий обязанности главного тренера «Лады», прокомментировал победу тольяттинцев над «Авангардом» со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
Авангард
Омск
1:0 Неколенко (Юртайкин) – 19:12 (5x4)     1:1 Прохоркин (Шарипзянов) – 21:28 (5x4)     1:2 Шарипзянов (Галимов) – 23:26 (5x5)     1:3 Галимов – 25:20 (5x5)     2:3 Юртайкин – 42:54 (5x5)     3:3 Кугрышев (Волков) – 43:05 (5x5)     4:3 Черников (Волков, Кугрышев) – 55:13 (5x5)    

«Мы провели хороший первый период, хотя за него переживали больше, так как долго отдыхали. Но второй, как я уже сказал, будто не вышли. Пропустили необязательный первый гол, к которому привёл ряд ненужных действий с нашей стороны. Наступил ступор такой, в эти пять минут словно не вышли из раздевалки. Но показатель настоящей команды в том, что при таком счёте и при таком сопернике мастеровитом, мы не сложили руки, гнули свою линию, играли с позиции силы, не отдавали сопернику пространство. Всё это ребята в третьем периоде сделали, забили красивые голы, порадовали болельщиков», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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