«Его скрючило очень сильно». П. Зубов – о травме игрока «Лады» Джозефса на тренировке

Павел Зубов, исполняющий обязанности главного тренера «Лады» рассказал, что случилось с игроком Троем Джозефсом по приезде в Тольятти после паузы на Кубок Первого канала. «Лада» в матче 21 декабря обыграла «Авангард» (4:3).

— Я не люблю оценивать хоккеистов индивидуально, это наша внутренняя кухня. Команда выиграла сегодня, значит все сыграли хорошо. Трой Джозефс в паузе отдохнул, приехал и на первой же тренировке получил травму. И такую приличную, что его скрючило очень сильно, мышцы дёрнул определённые. Сейчас уже вроде оклемался, восстановился, посмотрим, что будет дальше.

— Когда ждать новичка Энтони Камару?

— Сейчас тяжело со всеми документами. Как мне сказали, будет во второй декаде января, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.