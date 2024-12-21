«Его скрючило очень сильно». П. Зубов – о травме игрока «Лады» Джозефса на тренировке

Павел Зубов, исполняющий обязанности главного тренера «Лады» рассказал, что случилось с игроком Троем Джозефсом по приезде в Тольятти после паузы на Кубок Первого канала. «Лада» в матче 21 декабря обыграла «Авангард» (4:3).
— Я не люблю оценивать хоккеистов индивидуально, это наша внутренняя кухня. Команда выиграла сегодня, значит все сыграли хорошо. Трой Джозефс в паузе отдохнул, приехал и на первой же тренировке получил травму. И такую приличную, что его скрючило очень сильно, мышцы дёрнул определённые. Сейчас уже вроде оклемался, восстановился, посмотрим, что будет дальше.
— Когда ждать новичка Энтони Камару?
— Сейчас тяжело со всеми документами. Как мне сказали, будет во второй декаде января, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 21 декабря 2024
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