Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Его скрючило очень сильно». П. Зубов – о травме игрока «Лады» Джозефса на тренировке

«Его скрючило очень сильно». П. Зубов – о травме игрока «Лады» Джозефса на тренировке
Аудио-версия:
Комментарии

Павел Зубов, исполняющий обязанности главного тренера «Лады» рассказал, что случилось с игроком Троем Джозефсом по приезде в Тольятти после паузы на Кубок Первого канала. «Лада» в матче 21 декабря обыграла «Авангард» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
Авангард
Омск
1:0 Неколенко (Юртайкин) – 19:12 (5x4)     1:1 Прохоркин (Шарипзянов) – 21:28 (5x4)     1:2 Шарипзянов (Галимов) – 23:26 (5x5)     1:3 Галимов – 25:20 (5x5)     2:3 Юртайкин – 42:54 (5x5)     3:3 Кугрышев (Волков) – 43:05 (5x5)     4:3 Черников (Волков, Кугрышев) – 55:13 (5x5)    

— Я не люблю оценивать хоккеистов индивидуально, это наша внутренняя кухня. Команда выиграла сегодня, значит все сыграли хорошо. Трой Джозефс в паузе отдохнул, приехал и на первой же тренировке получил травму. И такую приличную, что его скрючило очень сильно, мышцы дёрнул определённые. Сейчас уже вроде оклемался, восстановился, посмотрим, что будет дальше.

— Когда ждать новичка Энтони Камару?
— Сейчас тяжело со всеми документами. Как мне сказали, будет во второй декаде января, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Лада» вырвала победу у «Авангарда», уступая 1:3 к третьему периоду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android