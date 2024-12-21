Тамбиев – о матче со СКА: много наложенного льда было на лавке, и в раздевалке «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о результате матча со СКА (2:3 ОТ).

— Много наложенного льда после таких матчей?

— Не только в раздевалке, на лавке тоже было много льда. Ребята блокировали, и Родевальду шайба в лицо попала, и Шестаков, и Солянников. Много было льда и медпомощи. Ребятам за это большое спасибо, выложились на 100%.

— Последствия этой самоотверженности в следующих матчах сказываются?

— Игры идут через день. Эмоции, самоотдача должна присутствовать, но тут же тоже раздражитель – СКА, другие команды. Надо настраиваться на каждого, но это вопрос подготовки к матчу, психологии. Мелочей здесь нет, чуть недоотдохнул, чуть недонастроился, и сразу ты игру теряешь, это видно. Сегодня все были заряжены.

— Личная мотивация на СКА присутствует?

— С Ленинградом и Петербургом у меня очень много связано, конечно, ностальгические моменты присутствуют. А так к каждой игре готовишься основательно, разбираешь, тут уже не до таких моментов. Это уже переболело давно, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.