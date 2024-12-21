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Тамбиев – о матче со СКА: много наложенного льда было на лавке, и в раздевалке «Адмирала»

Тамбиев – о матче со СКА: много наложенного льда было на лавке, и в раздевалке «Адмирала»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о результате матча со СКА (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шепелев – 18:50 (5x5)     1:1 Демидов (Никишин, Воробьёв) – 25:12 (5x5)     1:2 Гутик (Солянников, Шэн) – 30:17 (5x4)     2:2 Галенюк – 47:54 (5x5)     3:2 Глотов – 60:38 (3x3)    

— Много наложенного льда после таких матчей?
— Не только в раздевалке, на лавке тоже было много льда. Ребята блокировали, и Родевальду шайба в лицо попала, и Шестаков, и Солянников. Много было льда и медпомощи. Ребятам за это большое спасибо, выложились на 100%.
— Последствия этой самоотверженности в следующих матчах сказываются?
— Игры идут через день. Эмоции, самоотдача должна присутствовать, но тут же тоже раздражитель – СКА, другие команды. Надо настраиваться на каждого, но это вопрос подготовки к матчу, психологии. Мелочей здесь нет, чуть недоотдохнул, чуть недонастроился, и сразу ты игру теряешь, это видно. Сегодня все были заряжены.

— Личная мотивация на СКА присутствует?
— С Ленинградом и Петербургом у меня очень много связано, конечно, ностальгические моменты присутствуют. А так к каждой игре готовишься основательно, разбираешь, тут уже не до таких моментов. Это уже переболело давно, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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