Тамбиев: Кинэн все арены НХЛ перевидал, но вообще обалдел от «СКА-Арены»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о «СКА Арене» — самом большом ледовом дворце в мире. Сегодня, 21 декабря, «Адмирал» уступил петербуржцам (2:3 ОТ).
— Воодушевление есть, когда играешь на таком стадионе?
— Ребята вчера вышли на тренировку, как начали смотреть, верхнего яруса не видно. Словно в фильме «Гладиатор» попали на арену. Хорошо, что мы вчера потренировались здесь. Конечно, такая арена… Тут Кинэн все арены НХЛ перевидал, но вообще от «СКА Арены» обалдел. Здорово, что в России есть такой стадион, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Петербуржцы находятся на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 48 очков после 37 матчей. «Адмирал» располагается на шестом месте Востока, заработав 42 очка после 39 игр.
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