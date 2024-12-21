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Тамбиев: Кинэн все арены НХЛ перевидал, но вообще обалдел от «СКА-Арены»

Тамбиев: Кинэн все арены НХЛ перевидал, но вообще обалдел от «СКА-Арены»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о «СКА Арене» — самом большом ледовом дворце в мире. Сегодня, 21 декабря, «Адмирал» уступил петербуржцам (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шепелев – 18:50 (5x5)     1:1 Демидов (Никишин, Воробьёв) – 25:12 (5x5)     1:2 Гутик (Солянников, Шэн) – 30:17 (5x4)     2:2 Галенюк – 47:54 (5x5)     3:2 Глотов – 60:38 (3x3)    

— Воодушевление есть, когда играешь на таком стадионе?
— Ребята вчера вышли на тренировку, как начали смотреть, верхнего яруса не видно. Словно в фильме «Гладиатор» попали на арену. Хорошо, что мы вчера потренировались здесь. Конечно, такая арена… Тут Кинэн все арены НХЛ перевидал, но вообще от «СКА Арены» обалдел. Здорово, что в России есть такой стадион, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Петербуржцы находятся на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 48 очков после 37 матчей. «Адмирал» располагается на шестом месте Востока, заработав 42 очка после 39 игр.

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