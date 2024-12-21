Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Адмирала»: СКА все команды уничтожает во вторых периодах

Тренер «Адмирала»: СКА все команды уничтожает во вторых периодах
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шепелев – 18:50 (5x5)     1:1 Демидов (Никишин, Воробьёв) – 25:12 (5x5)     1:2 Гутик (Солянников, Шэн) – 30:17 (5x4)     2:2 Галенюк – 47:54 (5x5)     3:2 Глотов – 60:38 (3x3)    

— Благодаря чему удавалось выигрывать пятак в первых двух периодах?
— Делали на это акцент. Понимаем, против кого играем, в открытом хоккее тяжело с ними соперничать. Лучше мы отдадим периметр, чем проиграем свой пятак. Ребята старались это выполнять, молодцы. Но индивидуальное мастерство СКА, половина сборной России здесь играет, что говорить. Со СКА так и надо — терпеть, у них сильная контратака, сильная игра на точке. Мы всё разобрали, ребята прислушались, старались выполнять. Мы выступали по счёту, не можем выходить в бесшабашный хоккей и получать в контратаки. То, что нравится зрителю, не обязательно нравится тренерскому штабу.

— Поначалу вы лидировали на вбрасываниях, но потом СКА стал больше побеждать. Соперник долго вкатывался?
— СКА долго вкатывался, в первом периоде мы и перебросали, и у нас был ряд голевых моментов. СКА во всех вторых периодах уничтожает команды. И на точке они сразу резче стали, и инициатива к ним перешла. 17 вбрасываний в нашей зоне во втором периоде было, инициатива полностью была у СКА. Гол Гутика в большинстве дал нам воздуха, мы ушли на перерыв, ведя в счёте. Но СКА со всеми мощно выглядит во втором периоде, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Тамбиев — о матче со СКА: много наложенного льда было на лавке и в раздевалке «Адмирала»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android