Тамбиев: прилетел с КПК в Хабаровск, вообще не понял, где нахожусь. Стоял, как космонавт

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал, как воспринимает частые перелёты.

— За три года во Владивостоке возненавидели самолёты?

— Вопрос хороший. Честно сказать, уже даже не замечаю все эти перелёты. Но накопительный эффект есть. Сейчас прилетел в Хабаровск с Кубка Первого канала, не понял вообще, где нахожусь. Ребята выиграли тот матч без тренера, я им сильно не помогал, как космонавт стоял. А здесь уже прилёг в гостинице и первый раз за три года проспал. Спортивный директор стучится, я не понимаю, что случилось, — «Обед!». А в плане самолётов что тут сделаешь? Если скажу, что сложно, ребята себе соломку подстелят, скажут: «Нам тоже сложно». Привыкли уже, что тут говорить.

— Летом летаете?

— Летом я вообще не летаю, езжу на машине. И летом в эту предсезонку «Адмирал» никуда не летал, мы сидели в Минске. Додумался до этого к третьему году, что надо так делать, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.