Р. Ротенберг – о неудачных буллитах Кузнецова: потом пойдёт. Он решил обхитрить всех

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о неудачных буллитах нападающего Евгения Кузнецова. Петербуржцы обыграли «Адмирал» со счётом 3:2 ОТ.

— Буллиты Кузнецова показывают, что наши вратари – лучшие вратари. В НХЛ ничего не могли сделать с его буллитом, а у нас ни разу у него не получается забить. Может, ему подсказать, что-то другое придумать?

— Мы просто в зоне атаки играли всю игру, там очень много снега было. Женя же ему второй раз не забил одинаково. Вратарь просто заранее занимает позицию и понимает, куда Евгений будет бросать. Нужно сыграть хитрее, есть другие варианты. Учтём это на будущее. Но Кузнецов и Глотов решили в овертайме в прошлую субботу и сегодня тоже, так что какие могут быть вопросы. Вратарь очень серьёзно готовился к буллитам Кузнецова, молодец.

— То есть Кузнецов может продолжать исполнять этот буллит?

— Знаете же, от добра добра не ищут.

— Так добро не идёт.

— В следующий раз пойдёт. Он решил обхитрить всех и все свои финты пока не показывает. Готовится к плей-офф, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.