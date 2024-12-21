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Р. Ротенберг – о неудачных буллитах Кузнецова: потом пойдёт. Он решил обхитрить всех

Р. Ротенберг – о неудачных буллитах Кузнецова: потом пойдёт. Он решил обхитрить всех
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о неудачных буллитах нападающего Евгения Кузнецова. Петербуржцы обыграли «Адмирал» со счётом 3:2 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шепелев – 18:50 (5x5)     1:1 Демидов (Никишин, Воробьёв) – 25:12 (5x5)     1:2 Гутик (Солянников, Шэн) – 30:17 (5x4)     2:2 Галенюк – 47:54 (5x5)     3:2 Глотов – 60:38 (3x3)    

— Буллиты Кузнецова показывают, что наши вратари – лучшие вратари. В НХЛ ничего не могли сделать с его буллитом, а у нас ни разу у него не получается забить. Может, ему подсказать, что-то другое придумать?
— Мы просто в зоне атаки играли всю игру, там очень много снега было. Женя же ему второй раз не забил одинаково. Вратарь просто заранее занимает позицию и понимает, куда Евгений будет бросать. Нужно сыграть хитрее, есть другие варианты. Учтём это на будущее. Но Кузнецов и Глотов решили в овертайме в прошлую субботу и сегодня тоже, так что какие могут быть вопросы. Вратарь очень серьёзно готовился к буллитам Кузнецова, молодец.

— То есть Кузнецов может продолжать исполнять этот буллит?
— Знаете же, от добра добра не ищут.
— Так добро не идёт.
— В следующий раз пойдёт. Он решил обхитрить всех и все свои финты пока не показывает. Готовится к плей-офф, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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