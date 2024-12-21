Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг сравнил «Локомотив» со сборной Финляндии, а «Адмирал» — с Латвией

Р. Ротенберг сравнил «Локомотив» со сборной Финляндии, а «Адмирал» — с Латвией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шепелев – 18:50 (5x5)     1:1 Демидов (Никишин, Воробьёв) – 25:12 (5x5)     1:2 Гутик (Солянников, Шэн) – 30:17 (5x4)     2:2 Галенюк – 47:54 (5x5)     3:2 Глотов – 60:38 (3x3)    

— За девять дней мы провели шесть матчей, пять из них выиграли. На автопилоте всё уже, это эмоционально непросто. Такое ощущение, что КПК до сих пор продолжается, против нас выходят команды всё сильнее и сильнее. На КПК мы встретились со сборной мира, Беларуси, Казахстана. Такое ощущение, что потом вышли на сборную Финляндии. Потом на «Торпедо» — это команда романтическая, забил, отдал — романтика. Можно сравнить её с «Тоттенхэмом». А сегодня мы играли со сборной Латвии, сильная команда, здорово обороняется. Было непросто. Очень тяжёлый период, сегодня на жилах вытащили, отдали эмоции. Слава богу, есть возможность немного восстановиться и готовиться к ЦСКА.

— В чём непроходимость «Адмирала», что вы второй матч так с ними бодаетесь?
— Все знают, насколько здорово «Адмирал» играет дома. Они пользуются габаритами, здорово играют в обороне, на контратаках, здорово работают на пятаке. И забор на синей линии — сборная Латвии один в один. Надо это пройти. Ребята в начале игры допускали индивидуальные ошибки, это связано с эмоциональным состоянием команды. Непросто играть шесть матчей за девять дней. Думаю, «Адмирал» в плей-офф может многим создать сложности. Очень здорово играет у них вратарь, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Шедевр СКА в овертайме, мощный камбэк «Лады» в матче с «Авангардом». Итоги дня в КХЛ
Шедевр СКА в овертайме, мощный камбэк «Лады» в матче с «Авангардом». Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android