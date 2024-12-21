Р. Ротенберг сравнил «Локомотив» со сборной Финляндии, а «Адмирал» — с Латвией

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом» (3:2 ОТ).

— За девять дней мы провели шесть матчей, пять из них выиграли. На автопилоте всё уже, это эмоционально непросто. Такое ощущение, что КПК до сих пор продолжается, против нас выходят команды всё сильнее и сильнее. На КПК мы встретились со сборной мира, Беларуси, Казахстана. Такое ощущение, что потом вышли на сборную Финляндии. Потом на «Торпедо» — это команда романтическая, забил, отдал — романтика. Можно сравнить её с «Тоттенхэмом». А сегодня мы играли со сборной Латвии, сильная команда, здорово обороняется. Было непросто. Очень тяжёлый период, сегодня на жилах вытащили, отдали эмоции. Слава богу, есть возможность немного восстановиться и готовиться к ЦСКА.

— В чём непроходимость «Адмирала», что вы второй матч так с ними бодаетесь?

— Все знают, насколько здорово «Адмирал» играет дома. Они пользуются габаритами, здорово играют в обороне, на контратаках, здорово работают на пятаке. И забор на синей линии — сборная Латвии один в один. Надо это пройти. Ребята в начале игры допускали индивидуальные ошибки, это связано с эмоциональным состоянием команды. Непросто играть шесть матчей за девять дней. Думаю, «Адмирал» в плей-офф может многим создать сложности. Очень здорово играет у них вратарь, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.