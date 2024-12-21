Р. Ротенберг: Галенюк ошибся и сказал: «Я забью, не сажайте меня». Ответил за слова

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о втором пропущенном голе в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом» (3:2 ОТ).

— В голе Гутика не было мыслей запрос взять?

— Там не было вне игры, я проверил. Он очень здорово сделал, в тайминге на противоходе принял. Галенюк мог иначе сыграть в этой ситуации. Он ошибся и сказал на лавке: «Я скоро забью, не сажайте меня». Ответил за свои слова, молодец, сравнял счёт, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 48 очков после 37 матчей. «Адмирал» располагается на шестом месте Востока, заработав 42 очка после 39 игр.