Р. Ротенберг: Галенюк ошибся и сказал: «Я забью, не сажайте меня». Ответил за слова

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о втором пропущенном голе в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом» (3:2 ОТ).
— В голе Гутика не было мыслей запрос взять?
— Там не было вне игры, я проверил. Он очень здорово сделал, в тайминге на противоходе принял. Галенюк мог иначе сыграть в этой ситуации. Он ошибся и сказал на лавке: «Я скоро забью, не сажайте меня». Ответил за свои слова, молодец, сравнял счёт, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
СКА находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 48 очков после 37 матчей. «Адмирал» располагается на шестом месте Востока, заработав 42 очка после 39 игр.
- 21 декабря 2024
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