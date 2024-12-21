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Р. Ротенберг: Галенюк ошибся и сказал: «Я забью, не сажайте меня». Ответил за слова

Р. Ротенберг: Галенюк ошибся и сказал: «Я забью, не сажайте меня». Ответил за слова
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о втором пропущенном голе в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шепелев – 18:50 (5x5)     1:1 Демидов (Никишин, Воробьёв) – 25:12 (5x5)     1:2 Гутик (Солянников, Шэн) – 30:17 (5x4)     2:2 Галенюк – 47:54 (5x5)     3:2 Глотов – 60:38 (3x3)    

— В голе Гутика не было мыслей запрос взять?
— Там не было вне игры, я проверил. Он очень здорово сделал, в тайминге на противоходе принял. Галенюк мог иначе сыграть в этой ситуации. Он ошибся и сказал на лавке: «Я скоро забью, не сажайте меня». Ответил за свои слова, молодец, сравнял счёт, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 48 очков после 37 матчей. «Адмирал» располагается на шестом месте Востока, заработав 42 очка после 39 игр.

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