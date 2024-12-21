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Тренер «Адмирала» Тамбиев: результат определяет всё. Где надо, мы играем для зрителей

Тренер «Адмирала» Тамбиев: результат определяет всё. Где надо, мы играем для зрителей
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Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о состоянии команды. Сегодня, 21 декабря, «Адмирал» потерпел поражение от санкт-петербургского СКА — 2:3 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шепелев – 18:50 (5x5)     1:1 Демидов (Никишин, Воробьёв) – 25:12 (5x5)     1:2 Гутик (Солянников, Шэн) – 30:17 (5x4)     2:2 Галенюк – 47:54 (5x5)     3:2 Глотов – 60:38 (3x3)    

— Ларионов сказал, что мы играем для зрителей. Вы говорите, что на результат. Где истина?
— Результат определяет всё. Кто-то играет для зрителей, кто-то – на результат. Мы играем на результат. Вы спросите у наших болельщиков, что им больше нравится, выигрывать или проигрывать, показывая красивый хоккей?

Где надо, мы играем для зрителей, когда мы в хорошем фитнесе. Но мы девять часов пролетели с Хабаровска, сыграли с «Динамо». Сейчас четвёртый день, ну, я же не буду всё рассказывать… Посмотрите, где мы играли 17 числа. Надо ночь простоять, да день продержаться. Когда мы в хорошей форме, когда мы бежим, когда мы резкие… Где надо, мы играем для зрителей. Если бы мы не играли для зрителей, на матчи «Адмирала» не были проданы билеты на месяц вперёд.

— Какое состояние у Мишурова, вы дважды его меняли по ходу матча.
— У Мишурова есть доверие тренерского штаба. Коновалов тоже готов играть, но у него микротравма. Нагрузка, конечно, на Мишурова большая сейчас, но Коновалова пока не можем задействовать. Мишуров – хороший, молодой, перспективный вратарь, пусть играет, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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