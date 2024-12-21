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Касатонов сравнил хоккей в КХЛ и НХЛ со стилем игры сборной СССР

Касатонов сравнил хоккей в КХЛ и НХЛ со стилем игры сборной СССР
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов объяснил разницу между КХЛ, НХЛ и игрой сборной СССР.

– Вы наверняка много смотрите хоккей. А есть такие игроки, на которых вы обращаете внимание и думаете, что это очень похоже на ваш стиль игры и на то, как вы играли когда-то?
– Сейчас все специалисты говорят, что в НХЛ и КХЛ хоккей, понятно, что быстрее и более силовой, но он более техничный и комбинационный. То есть такой хоккей, в который играла сборная СССР.

И лиги берут лучшее. Хоккей приносит удовольствие за счёт техники, комбинаций и голов. На этом индивидуально некоторые игроки сильно выстреливают, — приводит слова Касатонова «Спорт день за днём».

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