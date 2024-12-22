Олимпийский чемпион Касатонов ответил на вопрос о лучших игроках 2024-го в КХЛ и НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов рассказал, кого бы мог выделить из хоккеистов в НХЛ и КХЛ в 2024 году.

«Честно, сейчас рано делать какие-то выводы. Сезон в НХЛ длинный. У нас в этом году тоже. Существует такая версия: кто хорошо сыграет в плей-офф — это и будет лучшим показателем. Кому-то конкретному предпочтения отдавать не хочу. Тот же Овечкин начал сезон просто фантастически. Сегодня травма. Как пойдёт дальше, сложно сказать. Но за него переживает весь мир, в нашей стране — особенно. Мы все ждём, когда он сможет побить рекорд. Те же Капризов и Кучеров борются за звание лучшего игрока сезона НХЛ. Не могу не отметить сильную вратарскую линию: Бобровского, Василевского, Шестёркина.

В КХЛ с этого сезона играет Женя Кузнецов, который привнёс изюминку в турнир. Но если говорить о российском чемпионате, то у нас акцент больше делается на клубы и командную работу. Так, к примеру, ярославский «Локомотив» уже на протяжении долго времени занимает лидирующие позиции, показывает сбалансированную работу и высокий уровень игры, за этим стоит многолетний труд, ведущий к одной цели», — приводит слова Касатонова «Спорт день за днем».