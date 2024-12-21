«Играет просто невероятно». Макдэвид — о молодом нападающем НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид восхитился игрой 18-летнего нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини. «Эдмонтон» и «Сан-Хосе» встретятся в воскресенье, 22 декабря. Начало игры — в 00:00 мск.

«Да, кажется, у него отличный старт. Он играет просто невероятно. Да и вся команда показывает хороший хоккей. Видно, что они стараются побеждать больше. Это молодая и очень интересная команда.

Наша задача – немного успокоить игру. Нам не нужно, чтобы матч превращался в качели… Ну, у них все еще ранний этап, потому что все молодые игроки. При этом у них ещё есть очень хорошие опытные игроки.

Я думаю, что эта команда лучше, чем о ней привыкли думать многие. Нам точно придётся нелегко», — приводит слова Макдэвида Sportskeeda.

Напомним, Селебрини — первый выбор драфта НХЛ 2024. Сейчас он один из претендентов на «Колдер Трофи», как и россиянин и «Филадельфии Флайерз» — Матвей Мичков.