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Нэшвилл Предаторз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 21 декабря 2024, счет 2:0, НХЛ 2024-2025

«Нэшвилл» обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме и поднялся с последнего места Запада НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нэшвилл Предаторз» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). «Нэшвилл Предаторз» одержал победу со счётом 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 21:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Л'Эрё (Нюквист, О'Райлли) – 14:16     2:0 Маршессо (Йози, Форсберг) – 34:00     2:1 Байфилд (Фёгеле, Гавриков) – 49:24     2:2 Лаферрье (Дано, Эдмундсон) – 53:23     3:2 Бланкенбург (Форсберг) – 61:03    

На 15-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Закари Л'Эрё. На 35-й минуте Джонатан Маршессо увеличил преимущество «Нэшвилла». В третьем периоде гости сравняли счёт усилиями нападающих Куинтона Байфилда и Алекса Лаферрье. На счету российского защитника «Лос-Анджелес Кингз» Владислава Гаврикова результативная передача. В овертайме победу «Нэшвиллу» принёс защитник Ник Бланкенбург.

«Нэшвилл Предаторз» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 27 очков за 34 матча. «Лос-Анджелес Кингз» располагается на четвёртой строчке, заработав 43 очка за 33 игры.

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