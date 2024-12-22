«Нэшвилл» обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме и поднялся с последнего места Запада НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нэшвилл Предаторз» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). «Нэшвилл Предаторз» одержал победу со счётом 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).
На 15-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Закари Л'Эрё. На 35-й минуте Джонатан Маршессо увеличил преимущество «Нэшвилла». В третьем периоде гости сравняли счёт усилиями нападающих Куинтона Байфилда и Алекса Лаферрье. На счету российского защитника «Лос-Анджелес Кингз» Владислава Гаврикова результативная передача. В овертайме победу «Нэшвиллу» принёс защитник Ник Бланкенбург.
«Нэшвилл Предаторз» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 27 очков за 34 матча. «Лос-Анджелес Кингз» располагается на четвёртой строчке, заработав 43 очка за 33 игры.
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