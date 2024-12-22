Александр Овечкин посетил опциональную тренировку «Вашингтона»

Российский хоккеист Александр Овечкин посетил опциональную тренировку «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в соцсети Х.

На опциональной тренировке хоккеисты могут появляться по желанию. При этом если они не посетили её, то их не ждут никакие санкции. 20 декабря стало известно, что Овечкин может тренироваться вместе с командой, потому что практически полностью восстановился от перелома большеберцовой кости, полученного в матче с «Ютой».

Главный тренер столичного клуба добавил, что ждать хоккеиста на льду в матче можно будет только после рождественского перерыва.

На тренировке не смог присутствовать Чарли Линдгрен, заболевший накануне вечером.