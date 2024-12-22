Бородкин ответил, сколько времени нужно словаку Панику для адаптации в «Локомотиве»

Экс-защитник «Трактора» Артём Бородкин высказал мнение, сколько времени понадобится Рихарду Панику, чтобы освоиться в «Локомотиве».

«Думаю, вольётся. Каждый хоккеист индивидуально готовится, ребята — профессионалы. Я тоже тренировался с неиграющими ребятами, с тем же Женей Тимкиным. Там сумасшедшая подготовка у нас была — и в Москве, и везде. Хоккеист, когда приходит в новую команду под новую систему, ему всё объясняют дотошно, все моменты и нюансы на видео показывают, и он быстро перестраивается. Я думаю, буквально два-три матча — и втянется», — приводит слова Бородкина Legalbet.

33-летний нападающий в 18 матчах текущего чемпионата Словакии набрал за «Слован» 13 очков — забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач.