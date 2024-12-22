Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин рассказал, на каких позициях его дети любят играть в хоккей

Александр Овечкин рассказал, на каких позициях его дети любят играть в хоккей
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, на каких позициях в хоккее любят играть его дети.

«Один парень хочет быть вратарём, другой – нападающим, поэтому они постоянно играют друг с другом. Они играют так, что каждый делает 10 бросков, а потом меняются ролями», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона» со ссылкой на издание W Magazine.

Овечкин с женой Анастасией воспитывает двоих детей – Сергей и Илья.

Сейчас российский нападающий восстанавливается после перелома ноги. Сообщалось, что ждать хоккеиста на льду в матче можно будет только после рождественского перерыва.

Материалы по теме
«Вашингтон» рушит все ожидания! Проводит исторический сезон и справляется без Овечкина
«Вашингтон» рушит все ожидания! Проводит исторический сезон и справляется без Овечкина

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android