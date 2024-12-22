Александр Овечкин рассказал, на каких позициях его дети любят играть в хоккей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, на каких позициях в хоккее любят играть его дети.

«Один парень хочет быть вратарём, другой – нападающим, поэтому они постоянно играют друг с другом. Они играют так, что каждый делает 10 бросков, а потом меняются ролями», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона» со ссылкой на издание W Magazine.

Овечкин с женой Анастасией воспитывает двоих детей – Сергей и Илья.

Сейчас российский нападающий восстанавливается после перелома ноги. Сообщалось, что ждать хоккеиста на льду в матче можно будет только после рождественского перерыва.

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