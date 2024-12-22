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Три передачи Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Сан-Хосе», у Аскарова 39 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

За «Эдмонтон» забивали Зак Хайман, Маттиас Экхольм и Леон Драйзайтль. Российский нападающий Василий Подколзин не отметился результативными действиями. На счету Коннора Макдэвида три результативные передачи.

За «Сан-Хосе» забивали Люк Канин и Ян Рутта. Российский голкипер Ярослав Аскаров сделал 39 сейвов.

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Сан-Хосе» сыграет с «Ванкувер Кэнакс». Матчи пройдут 23 и 24 декабря соответственно

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