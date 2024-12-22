Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон – Сан-Хосе, результат матча 22 декабря 2024, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2024-2025

Три передачи Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Сан-Хосе», у Аскарова 39 сейвов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Канин (Веннберг, Лильегрен) – 03:23     1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 07:07     1:2 Рутта (Уолман, Селебрини) – 08:21     2:2 Экхольм (Перри, Макдэвид) – 59:42     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 60:18    

За «Эдмонтон» забивали Зак Хайман, Маттиас Экхольм и Леон Драйзайтль. Российский нападающий Василий Подколзин не отметился результативными действиями. На счету Коннора Макдэвида три результативные передачи.

За «Сан-Хосе» забивали Люк Канин и Ян Рутта. Российский голкипер Ярослав Аскаров сделал 39 сейвов.

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Сан-Хосе» сыграет с «Ванкувер Кэнакс». Матчи пройдут 23 и 24 декабря соответственно

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android