Лайне — 3-й игрок в истории НХЛ, забросивший все восемь первых шайб в сезоне в большинстве

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» приимает «Детройт Ред Уингз». В ходе третьего периода хозяева впереди со счётом 5:1.

Одну из шайб в составе «Канадиенс» забросил финский нападающий Патрик Лайне, который продолжает свою удивительную серию. Этот гол, забитый в концовке первого периода при реализации лишнего, стал восьмым для 26-летнего форварда в нынешнем сезоне. Примечательно, что все эти восемь шайб Лайне забросил в большинстве.

Финн стал третьим игроком в истории НХЛ, которые свои первые восемь шайб в сезоне забросил в тот момент, когда его команда имела численное преимущество. Ранее это дважды удавалось сделать Ивану Курнуайе (11 в сезоне-1966/1967 и 10 в сезоне-1965/1966) и однажды Оуэну Нолану (8 в сезоне-1995/1996).

Стоит заметить, что подсчёт этой статистики ведётся с сезона-1933/1934.