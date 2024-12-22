Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лайне — 3-й игрок в истории НХЛ, забросивший все восемь первых шайб в сезоне в большинстве

Лайне — 3-й игрок в истории НХЛ, забросивший все восемь первых шайб в сезоне в большинстве
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» приимает «Детройт Ред Уингз». В ходе третьего периода хозяева впереди со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Велено (Берггрен, Зайдер) – 06:41     1:1 Слафковски (Судзуки, Хатсон) – 14:14     2:1 Эванс (Армиа, Каррье) – 15:26     3:1 Лайне (Хатсон, Судзуки) – 19:21 (pp)     4:1 Хейнеман (Дворак) – 22:40     5:1 Галлахер (Андерсон, Савар) – 33:03    

Одну из шайб в составе «Канадиенс» забросил финский нападающий Патрик Лайне, который продолжает свою удивительную серию. Этот гол, забитый в концовке первого периода при реализации лишнего, стал восьмым для 26-летнего форварда в нынешнем сезоне. Примечательно, что все эти восемь шайб Лайне забросил в большинстве.

Финн стал третьим игроком в истории НХЛ, которые свои первые восемь шайб в сезоне забросил в тот момент, когда его команда имела численное преимущество. Ранее это дважды удавалось сделать Ивану Курнуайе (11 в сезоне-1966/1967 и 10 в сезоне-1965/1966) и однажды Оуэну Нолану (8 в сезоне-1995/1996).

Стоит заметить, что подсчёт этой статистики ведётся с сезона-1933/1934.

Материалы по теме
Лайне не хочет играть за «Коламбус». «Финский Овечкин» потерял связь с реальностью
Лайне не хочет играть за «Коламбус». «Финский Овечкин» потерял связь с реальностью
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android