Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Джерси Дэвилз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 22 декабря 2024, счёт 2:0, регулярный чемпионат НХЛ

«Питтсбург» с Малкиным на выезде всухую проиграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Комментарии

Сегодня, в ночь с 21 на 22 декабря мск на льду «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ноэсен (Хишир, Майер) – 37:32     2:0 Хишир (Хэмилтон, Диллон) – 47:47     3:0 Майер (Братт, Хишир) – 58:27    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский нападающий Стефан Ноэсен и швейцарские форварды Нико Хишир и Тимо Майер.

Россиянин Евгений Малкин результативными действиями не отличился в этом матче.

«Нью-Джерси» продолжит домашнюю серию и проведёт следующий матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» 23 декабря. «Питтсбург» сыграет дома с «Филадельфией Флайерз» 24 декабря.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
«Питтсбург» — «Торонто». Малкин хочет в плей-офф
«Питтсбург» — «Торонто». Малкин хочет в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android