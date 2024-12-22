«Питтсбург» с Малкиным на выезде всухую проиграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Сегодня, в ночь с 21 на 22 декабря мск на льду «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз», победу в котором одержали хозяева со счётом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский нападающий Стефан Ноэсен и швейцарские форварды Нико Хишир и Тимо Майер.

Россиянин Евгений Малкин результативными действиями не отличился в этом матче.

«Нью-Джерси» продолжит домашнюю серию и проведёт следующий матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» 23 декабря. «Питтсбург» сыграет дома с «Филадельфией Флайерз» 24 декабря.