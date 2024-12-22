Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михеев забил в НХЛ в четвёртом матче подряд. До этого было два гола в 28 встречах сезона

Михеев забил в НХЛ в четвёртом матче подряд. До этого было два гола в 28 встречах сезона
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу «огоньков».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Юбердо (Уигар) – 12:19 (sh)     2:0 Кадри – 13:26     2:1 Бедард (Холл, Бертуцци) – 30:09     3:1 Зари (Пеллетье, Шарангович) – 30:37     4:1 Коронато (Юбердо, Зари) – 32:40 (pp)     5:1 Коулман (Бин, Уигар) – 37:51     5:2 Бертуцци (Бедард, Холл) – 40:57     5:3 Бертуцци (Бедард, Терявяйнен) – 51:30 (pp)     5:4 Михеев (Фолиньо, Терявяйнен) – 58:52     6:4 Баклунд (Коронато) – 59:37    

Одну из шайб в составе «ястребов» забросил российский нападающий Илья Михеев. Форвард «Чикаго» продлил серию с заброшенными шайбами до четырёх матчей, причём на этом отрезке в активе россиянина 5 (5+1) очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что начинал нынешний сезон Илья с того, что в первых 28 матчах чемпионта он отметился всего двумя точными бросками. Теперь же в общей сложности на его счету 12 (7+5) очков в 32 матчах нынешнего сезона НХЛ.

Материалы по теме
«Вашингтон» забил гол-шедевр, но упустил победу. Всё изменил неожиданный русский герой!
«Вашингтон» забил гол-шедевр, но упустил победу. Всё изменил неожиданный русский герой!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android