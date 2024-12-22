Михеев забил в НХЛ в четвёртом матче подряд. До этого было два гола в 28 встречах сезона

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу «огоньков».

Одну из шайб в составе «ястребов» забросил российский нападающий Илья Михеев. Форвард «Чикаго» продлил серию с заброшенными шайбами до четырёх матчей, причём на этом отрезке в активе россиянина 5 (5+1) очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что начинал нынешний сезон Илья с того, что в первых 28 матчах чемпионта он отметился всего двумя точными бросками. Теперь же в общей сложности на его счету 12 (7+5) очков в 32 матчах нынешнего сезона НХЛ.