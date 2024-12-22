Михеев забил в НХЛ в четвёртом матче подряд. До этого было два гола в 28 встречах сезона
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу «огоньков».
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Юбердо (Уигар) – 12:19 (sh) 2:0 Кадри – 13:26 2:1 Бедард (Холл, Бертуцци) – 30:09 3:1 Зари (Пеллетье, Шарангович) – 30:37 4:1 Коронато (Юбердо, Зари) – 32:40 (pp) 5:1 Коулман (Бин, Уигар) – 37:51 5:2 Бертуцци (Бедард, Холл) – 40:57 5:3 Бертуцци (Бедард, Терявяйнен) – 51:30 (pp) 5:4 Михеев (Фолиньо, Терявяйнен) – 58:52 6:4 Баклунд (Коронато) – 59:37
Одну из шайб в составе «ястребов» забросил российский нападающий Илья Михеев. Форвард «Чикаго» продлил серию с заброшенными шайбами до четырёх матчей, причём на этом отрезке в активе россиянина 5 (5+1) очков.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Примечательно, что начинал нынешний сезон Илья с того, что в первых 28 матчах чемпионта он отметился всего двумя точными бросками. Теперь же в общей сложности на его счету 12 (7+5) очков в 32 матчах нынешнего сезона НХЛ.
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